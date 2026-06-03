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Додон сделал заявление о прогрессе по Приднестровью - РИА Новости, 03.06.2026
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16:51 03.06.2026
Додон сделал заявление о прогрессе по Приднестровью

Додон: прогресса по Приднестровью не будет, пока не закончится конфликт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прогресса по приднестровскому урегулированию не будет, пока не разрешится конфликт на Украине, заявил Игорь Додон.
  • Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Прогресса по приднестровскому урегулированию не будет, пока не разрешится конфликт на Украине, заявил РИА Новости экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«
“Пока не закончится конфликт, никакого прогресса по приднестровскому урегулированию не будет”, - сказал он агентству на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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