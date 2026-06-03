Рейтинг@Mail.ru
Кишиневу не удастся взять шантажом Приднестровье, заявил Додон - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 03.06.2026
Кишиневу не удастся взять шантажом Приднестровье, заявил Додон

Додон: Кишиневу не удастся взять шантажом Приднестровье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кишинев активизировал экономическое давление на Приднестровье в последние годы, заявил Игорь Додон.
  • Для реинтеграции Приднестровья нужен диалог в формате «5+2», считает экс-президент Молдавии Игорь Додон.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Кишинев активизировал экономическое давление на Приднестровье в последние годы, но взять шантажом регион не получится, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
"Нынешние кишиневские власти последние два-три года активизировали давление на приднестровский регион экономически, энергетически… Они пытаются надавить, взять шантажом. Ничего не получится", - сказал Додон агентству на полях форума.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Додон оценил шансы на возобновление энергетической связи России с Молдавией
Вчера, 12:28
По его словам, молдавские власти не понимают, что для реинтеграции Приднестровья нужен диалог в формате "5+2".
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Молдавии нужно вернуться к диалогу с ЕАЭС, заявил Додон
Вчера, 12:09
 
В миреКишиневТираспольРоссияИгорь ДодонОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала