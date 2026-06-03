Кишиневу не удастся взять шантажом Приднестровье, заявил Додон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Кишинев активизировал экономическое давление на Приднестровье в последние годы, но взять шантажом регион не получится, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, молдавские власти не понимают, что для реинтеграции Приднестровья нужен диалог в формате "5+2".