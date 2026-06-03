Кишиневу не удастся взять шантажом Приднестровье, заявил Додон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кишинев активизировал экономическое давление на Приднестровье в последние годы, заявил Игорь Додон.
- Для реинтеграции Приднестровья нужен диалог в формате «5+2», считает экс-президент Молдавии Игорь Додон.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Кишинев активизировал экономическое давление на Приднестровье в последние годы, но взять шантажом регион не получится, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
"Нынешние кишиневские власти последние два-три года активизировали давление на приднестровский регион экономически, энергетически… Они пытаются надавить, взять шантажом. Ничего не получится", - сказал Додон агентству на полях форума.
По его словам, молдавские власти не понимают, что для реинтеграции Приднестровья нужен диалог в формате "5+2".
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.