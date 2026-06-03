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Власти Молдавии душат Приднестровье, заявил Додон - РИА Новости, 03.06.2026
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11:51 03.06.2026
Власти Молдавии душат Приднестровье, заявил Додон

Додон: власти Молдавии душат Приднестровье, в том числе, в энергетическом плане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Додон заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что власти Молдавии душат Приднестровье в энергетическом плане.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти Молдавии душат Приднестровье в том числе в энергетическом плане, пытаясь склонить к сдаче всех позиций, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
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Выступая на сессии "Россия – Молдавия" в рамках форума, Додон напомнил, что в ноябре заканчивается соглашение между Молдавией и "Газпромом".
"Да, правый берег (Днестра, то есть Республика Молдова - ред.) уже не закупает сейчас (газ), но по этому соглашению поступает газ для Левобережья, для Приднестровья. Приднестровский регион сейчас душат – начали экономически, потом энергетически, пытаются склонить к сдаче всех позиций", - сказал Додон.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
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В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. По его итогу правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.
Российская компания "Газпром" с 1 января 2025 года прекратила поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.
Министр энергетики Дорин Жунгиету 21 мая заявил, что Молдавия не видит оснований для продления контракта с "Газпромом" после истечения срока действия договора осенью. По его словам, европейский газовый рынок достаточно диверсифицирован.
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В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
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