Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер оппозиционной партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил на ПМЭФ о необходимости отказа от односторонних санкций для улучшения отношений с Россией.
- Он призвал Молдавию садиться за стол переговоров с "Газпромом" и вернуться в СНГ и ЕАЭС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Молдавии для улучшения отношений с Россией нужно отказаться от односторонних санкций, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер оппозиционной партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой в 2025 году заявил, что Молдавия уже поддержала 80% санкций Евросоюза против РФ и продолжит это делать.
"Для улучшения отношений с Россией Кишиневу нужно отказаться от односторонних санкций. Первое, что нужно сделать - это отказаться от санкций, нужно садиться за стол переговоров с "Газпромом", нужно вернуться на те площадки, от которых молдавские власти решили отказаться - это СНГ и ЕАЭС", - заявил Додон на сессии ПМЭФ "Россия - Молдавия" в рамках форума.
По его словам, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" не планирует улучшать отношения с Москвой.