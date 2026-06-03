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Додон рассказал, что нужно сделать Молдавии ради отношений с Россией - РИА Новости, 03.06.2026
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11:41 03.06.2026
Додон рассказал, что нужно сделать Молдавии ради отношений с Россией

Додон: Молдавии надо отказаться от санкций ради отношений с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил на ПМЭФ о необходимости отказа от односторонних санкций для улучшения отношений с Россией.
  • Он призвал Молдавию садиться за стол переговоров с "Газпромом" и вернуться в СНГ и ЕАЭС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Молдавии для улучшения отношений с Россией нужно отказаться от односторонних санкций, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер оппозиционной партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой в 2025 году заявил, что Молдавия уже поддержала 80% санкций Евросоюза против РФ и продолжит это делать.
"Для улучшения отношений с Россией Кишиневу нужно отказаться от односторонних санкций. Первое, что нужно сделать - это отказаться от санкций, нужно садиться за стол переговоров с "Газпромом", нужно вернуться на те площадки, от которых молдавские власти решили отказаться - это СНГ и ЕАЭС", - заявил Додон на сессии ПМЭФ "Россия - Молдавия" в рамках форума.
По его словам, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" не планирует улучшать отношения с Москвой.
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В миреМолдавияРоссияИгорь ДодонСНГ
 
 
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