Додон рассказал, что нужно сделать Молдавии ради отношений с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Молдавии для улучшения отношений с Россией нужно отказаться от односторонних санкций, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер оппозиционной партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.