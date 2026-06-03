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Опубликован список пассажиров автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 03.06.2026
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23:09 03.06.2026 (обновлено: 23:42 03.06.2026)
Опубликован список пассажиров автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево

Минтранс ДНР опубликовал список пассажиров атакованного ВСУ в Енакиево автобуса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство транспорта ДНР опубликовало список зарегистрированных на рейс "Подольск — Симферополь", атакованный украинским беспилотником в Енакиево.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Список зарегистрированных на атакованный ВСУ автобус в Енакиево ДНР опубликован министерством транспорта региона в канале на платформе "Макс".
"Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс "Подольск - Симферополь", который был сегодня атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево", - говорится в сообщении.
© Фото : Минтранс ДНРСписок пассажиров автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево
Список пассажиров автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Минтранс ДНР
Список пассажиров автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево
В списке зарегистрированных самый старший - 1956 года рождения, самые младшие - 2016 года рождения. Опубликованы также списки раненых из 12 фамилий.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По последним данным, восемь человек погибли, 12 получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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