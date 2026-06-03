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Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на автобус в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
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18:14 03.06.2026
Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на автобус в ДНР

Патриарх Кирилл: атаке на автобус в ДНР не может быть оправданий

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал атаку на автобус в Енакиево преступлением, которому не может быть оправданий, и выразил соболезнования семьям погибших.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус в ДНР – преступление, которому не может быть оправданий, оно свидетельствует о глубоком нравственном падении его исполнителей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выразив соболезнования семьям погибших.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Опубликовано видео удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево
Вчера, 11:37
"С болью в сердце воспринял известие о гибели и ранении людей в результате атаки БПЛА на рейсовый пассажирский автобус в городе Енакиево. Подобные преступления свидетельствуют о глубоком нравственном падении их исполнителей и целенаправленном злодеянии, совершенном против беззащитных мирных людей. Таковым действиям нет и не может быть никаких оправданий", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте Русской православной церкви.
Он выразил надежду на то, что власти ДНР продолжат делать все необходимое для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, и заверил, что священнослужители Горловской епархии РПЦ готовы оказать духовную поддержку всем нуждающимся в утешении и пастырском попечении.
"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Разделяю боль всех, кого коснулась эта трагедия, и прошу Господа, дабы Он даровал силы мужественно перенести постигшее их испытание. Возношу также молитвы о скорейшем выздоровлении раненых. Милосердный Господь да упокоит души безвременно усопших во обителях небесных, дарует исцеление раненым и укрепит всех, кого затронуло это горе", - заключил патриарх Кирилл.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Донецкая Народная РеспубликаЕнакиевоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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