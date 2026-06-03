Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на автобус в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал атаку на автобус в Енакиево преступлением, которому не может быть оправданий, и выразил соболезнования семьям погибших.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус в ДНР – преступление, которому не может быть оправданий, оно свидетельствует о глубоком нравственном падении его исполнителей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выразив соболезнования семьям погибших.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"С болью в сердце воспринял известие о гибели и ранении людей в результате атаки БПЛА на рейсовый пассажирский автобус в городе Енакиево. Подобные преступления свидетельствуют о глубоком нравственном падении их исполнителей и целенаправленном злодеянии, совершенном против беззащитных мирных людей. Таковым действиям нет и не может быть никаких оправданий", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте Русской православной церкви.
Он выразил надежду на то, что власти ДНР продолжат делать все необходимое для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, и заверил, что священнослужители Горловской епархии РПЦ готовы оказать духовную поддержку всем нуждающимся в утешении и пастырском попечении.
"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Разделяю боль всех, кого коснулась эта трагедия, и прошу Господа, дабы Он даровал силы мужественно перенести постигшее их испытание. Возношу также молитвы о скорейшем выздоровлении раненых. Милосердный Господь да упокоит души безвременно усопших во обителях небесных, дарует исцеление раненым и укрепит всех, кого затронуло это горе", - заключил патриарх Кирилл.