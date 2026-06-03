Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на автобус в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал атаку на автобус в Енакиево преступлением, которому не может быть оправданий, и выразил соболезнования семьям погибших.

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус в ДНР – преступление, которому не может быть оправданий, оно свидетельствует о глубоком нравственном падении его исполнителей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выразив соболезнования семьям погибших.

"С болью в сердце воспринял известие о гибели и ранении людей в результате атаки БПЛА на рейсовый пассажирский автобус в городе Енакиево. Подобные преступления свидетельствуют о глубоком нравственном падении их исполнителей и целенаправленном злодеянии, совершенном против беззащитных мирных людей. Таковым действиям нет и не может быть никаких оправданий", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте Русской православной церкви

Он выразил надежду на то, что власти ДНР продолжат делать все необходимое для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, и заверил, что священнослужители Горловской епархии РПЦ готовы оказать духовную поддержку всем нуждающимся в утешении и пастырском попечении.