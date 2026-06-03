После атаки ВСУ на автобус в ДНР три человека находятся в реанимации

ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Три человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики, заявил журналистам министр здравоохранения ДНР Константин Масников.

"Пострадали 10 человек, которые находятся в медицинских организациях. Я смотрел сейчас всех пострадавших. Три человека находятся в реанимации", - сказал Масников.