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После атаки ВСУ на автобус в ДНР три человека находятся в реанимации - РИА Новости, 03.06.2026
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17:04 03.06.2026 (обновлено: 17:08 03.06.2026)
После атаки ВСУ на автобус в ДНР три человека находятся в реанимации

Минздрав ДНР: три человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики пострадали 10 человек, трое из них находятся в реанимации.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Три человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики, заявил журналистам министр здравоохранения ДНР Константин Масников.
"Пострадали 10 человек, которые находятся в медицинских организациях. Я смотрел сейчас всех пострадавших. Три человека находятся в реанимации", - сказал Масников.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, восемь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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