Рейтинг@Mail.ru
В ДНР создали горячую линию по поиску родственников после удара по автобусу - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 03.06.2026
В ДНР создали горячую линию по поиску родственников после удара по автобусу

В ДНР создали горячую линию по поиску родственников после удара ВСУ по автобусу

© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР создали горячую линию для помощи пострадавшим в связи с ударом ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево.
  • По предварительным данным, в результате атаки семь человек погибли, 11 получили ранения.
  • Горячая линия оказывает помощь в восстановлении документов, организации передвижения и транспортировки, поиске родственников и других вопросах.
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Горячая линия по поиску родственников, помощи передвижения, транспортировке и восстановлению сгоревших документов создали в ДНР в связи с ударом ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщили в правительстве республики.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщал, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, десять пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
"В связи с ударом беспилотника по автобусу в Енакиево создана горячая линия. По каким вопросам можно обращаться: необходимость восстановления сгоревших документов, помощь в передвижении и транспортировке, взаимодействие с больницами, госпиталями в поиске родственников, по другим вопросам, требующим оперативного содействия", - говорится в сообщении правительства ДНР в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавшие, родственники раненых и погибших могут обратиться за помощью круглосуточно.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В атакованном ВСУ автобусе ехали россияне из разных регионов
Вчера, 09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаЕнакиевоРоссияДенис ПушилинАлексей КузнецовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала