В ДНР создали горячую линию по поиску родственников после удара по автобусу

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Горячая линия по поиску родственников, помощи передвижения, транспортировке и восстановлению сгоревших документов создали в ДНР в связи с ударом ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщили в правительстве республики.