В ДНР создали горячую линию по поиску родственников после удара по автобусу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР создали горячую линию для помощи пострадавшим в связи с ударом ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево.
- По предварительным данным, в результате атаки семь человек погибли, 11 получили ранения.
- Горячая линия оказывает помощь в восстановлении документов, организации передвижения и транспортировки, поиске родственников и других вопросах.
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Горячая линия по поиску родственников, помощи передвижения, транспортировке и восстановлению сгоревших документов создали в ДНР в связи с ударом ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщили в правительстве республики.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщал, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, десять пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
"В связи с ударом беспилотника по автобусу в Енакиево создана горячая линия. По каким вопросам можно обращаться: необходимость восстановления сгоревших документов, помощь в передвижении и транспортировке, взаимодействие с больницами, госпиталями в поиске родственников, по другим вопросам, требующим оперативного содействия", - говорится в сообщении правительства ДНР в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавшие, родственники раненых и погибших могут обратиться за помощью круглосуточно.