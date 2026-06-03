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Сенатор от ДНР назвал атаку ВСУ на автобус кровавым пиаром - РИА Новости, 03.06.2026
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10:25 03.06.2026 (обновлено: 10:30 03.06.2026)
Сенатор от ДНР назвал атаку ВСУ на автобус кровавым пиаром

Волошин назвал атаку ВСУ в ДНР способом успокоить радикалов на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва — Симферополь" в Енакиево в ДНР.
  • По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения.
  • Сенатор от ДНР Александр Волошин назвал удар кровавым пиаром и способом успокоить радикалов на Украине.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Атака ВСУ по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь" в Енакиево является кровавым пиаром и способом успокоить радикалов на Украине, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщал, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
"Атаки ВСУ могут свидетельствовать только о желании создать особый "кровавый пиар-эффект" …Это исключительно способ успокоить конкретную обезумевшую от жажды крови и утратившую любые моральные установки радикальную аудиторию на Украине и за ее пределами - мол, мы еще что-то можем, у нас для этого есть средства", - сказал Волошин.
Он добавил, что в результате подобных действий со стороны ВСУ люди за пределами России все больше понимают цели специальной военной операции, потому что всем в мире становится ясно, что Российская Федерация воюет против террористов.
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