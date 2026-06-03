ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Атака ВСУ по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь" в Енакиево является кровавым пиаром и способом успокоить радикалов на Украине, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

Он добавил, что в результате подобных действий со стороны ВСУ люди за пределами России все больше понимают цели специальной военной операции, потому что всем в мире становится ясно, что Российская Федерация воюет против террористов.