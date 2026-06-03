Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР является военным преступлением.
- Родион Мирошник назвал удар по рейсовому автобусу преступлением против гражданского населения.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР является военным преступлением нацистского киевского режима против гражданского населения, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Нацисты киевского режима совершили военное преступление против гражданского населения", - сказал Мирошник в беседе с агентством.