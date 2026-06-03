Глава правительства ДНР назвал атаку ВСУ на автобус в Енакиево циничной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель правительства ДНР Андрей Чертков назвал циничной и бесчеловечной атаку ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по автобусу.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево является циничной и бесчеловечной, заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
"Ранее утро. Рейсовый автобус "Москва - Симферополь". Спящие мирные люди. Враг нанес удар дроном по гражданскому транспорту в Енакиево. Семь погибших, много раненых. Цинично. Бесчеловечно", - написал Чертков в своем Telegram-канале.
Утром в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по автобусу.