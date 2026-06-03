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Глава правительства ДНР назвал атаку ВСУ на автобус в Енакиево циничной - РИА Новости, 03.06.2026
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09:56 03.06.2026
Глава правительства ДНР назвал атаку ВСУ на автобус в Енакиево циничной

Чертков назвал атаку ВСУ на автобус в Енакиево циничной и бесчеловечной

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиАндрей Чертков
Андрей Чертков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Андрей Чертков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель правительства ДНР Андрей Чертков назвал циничной и бесчеловечной атаку ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево.
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по автобусу.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево является циничной и бесчеловечной, заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
"Ранее утро. Рейсовый автобус "Москва - Симферополь". Спящие мирные люди. Враг нанес удар дроном по гражданскому транспорту в Енакиево. Семь погибших, много раненых. Цинично. Бесчеловечно", - написал Чертков в своем Telegram-канале.
Утром в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по автобусу.
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, есть погибшие
07:03
 
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