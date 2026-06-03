Ученый назвал самый длинный день в году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- День летнего солнцестояния — самый длинный день в году, его продолжительность более 18 часов.
- В 2026 году день летнего солнцестояния приходится на 21 июня.
ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. День летнего солнцестояния является самым длинным днем в году, его продолжительность более 18 часов, в 2026 году он приходится на 21 июня, сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев.
"Двадцать первого июня в 13.24 (11.24 мск) - летнее солнцестояние. Это самый длинный день в году, продолжительность которого на широте Перми составит 18 часов 11 минут. И начало астрономического лета", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в этот период в июне создается впечатление, что Солнце будто бы застывает в зените и несколько дней подряд восходит высоко над горизонтом.