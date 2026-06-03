Суд рассмотрит дело экс-замглавы АСВ об афере на четыре миллиарда рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресненский районный суд Москвы рассмотрит дело бывшей замглавы Агентства по страхованию вкладов Ольги Долголевой и еще пятерых человек, обвиняемых в хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир».

Судебное заседание назначено на 4 июня.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы рассмотрит дело бывшей замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольги Долголевой, обвиняемой в хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Дата поступления (дела в суд – ред.) - 27 мая. Назначено судебное заседание на 4 июня", - говорится в материалах.

Уточняется, что, помимо Долголевой, на скамье подсудимых еще пятеро: Воронин, Муханова, Сокотун, Тарабрин и Таран. Всем им вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ ). Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Долголева находится в СИЗО с 29 апреля 2025 года. Ранее РИА Новости стало известно из материалов дела, что она признала вину по делу о хищении 4 миллиардов рублей.

Кроме того, 21 октября 2025 года был арестован гендиректор АСВ Андрей Мельников . Вину он не признал.

Следственное управление ФСБ России 24 сентября 2024 года возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств ООО "ВДТ Строй". Согласно материалам дела, ООО "ВДТ Строй", который отвечает за деятельность парков культуры и отдыха, было признано банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство.

АСВ перешли права залогового кредитора на имущество, принадлежащее "ВДТ Строй". Денежные средства от использования имущества, в частности, от эксплуатации аквапарка "Аквамир" в Новосибирске предназначались для погашения задолженности. Следствие считает, что они были похищены фигурантами дела, речь идет о сумме около 4 миллиардов рублей.