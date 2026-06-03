Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело экс-замглавы АСВ об афере на четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 03.06.2026 (обновлено: 15:24 03.06.2026)
Суд рассмотрит дело экс-замглавы АСВ об афере на четыре миллиарда рублей

РИА Новости: дело экс-замглавы АСВ Долголевой о хищении дошло до суда

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресненский районный суд Москвы рассмотрит дело бывшей замглавы Агентства по страхованию вкладов Ольги Долголевой и еще пятерых человек, обвиняемых в хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир».
  • Судебное заседание назначено на 4 июня.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы рассмотрит дело бывшей замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольги Долголевой, обвиняемой в хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Дата поступления (дела в суд – ред.) - 27 мая. Назначено судебное заседание на 4 июня", - говорится в материалах.
Арестованный гендиректор Уральских заводов Василий Мусин в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Суд продлил арест экс-главе "Уральских заводов" по делу о хищении
30 мая, 07:10
Уточняется, что, помимо Долголевой, на скамье подсудимых еще пятеро: Воронин, Муханова, Сокотун, Тарабрин и Таран. Всем им вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Долголева находится в СИЗО с 29 апреля 2025 года. Ранее РИА Новости стало известно из материалов дела, что она признала вину по делу о хищении 4 миллиардов рублей.
Кроме того, 21 октября 2025 года был арестован гендиректор АСВ Андрей Мельников. Вину он не признал.
Следственное управление ФСБ России 24 сентября 2024 года возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств ООО "ВДТ Строй". Согласно материалам дела, ООО "ВДТ Строй", который отвечает за деятельность парков культуры и отдыха, было признано банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство.
АСВ перешли права залогового кредитора на имущество, принадлежащее "ВДТ Строй". Денежные средства от использования имущества, в частности, от эксплуатации аквапарка "Аквамир" в Новосибирске предназначались для погашения задолженности. Следствие считает, что они были похищены фигурантами дела, речь идет о сумме около 4 миллиардов рублей.
В числе фигурантов этого дела значились еще один экс-замглавы АСВ Александр Попелюх, бывший руководитель сибирского филиала ФГУП "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий" (ФТ-Центр) Евгений Богорад, предприниматель Максим Устинов.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Фигурантки дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево были судимы
3 мая, 02:13
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскАндрей МельникАгентство по страхованию вкладовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала