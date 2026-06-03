Суд рассмотрит дело экс-замглавы АСВ об афере на четыре миллиарда рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресненский районный суд Москвы рассмотрит дело бывшей замглавы Агентства по страхованию вкладов Ольги Долголевой и еще пятерых человек, обвиняемых в хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир».
- Судебное заседание назначено на 4 июня.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы рассмотрит дело бывшей замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольги Долголевой, обвиняемой в хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Дата поступления (дела в суд – ред.) - 27 мая. Назначено судебное заседание на 4 июня", - говорится в материалах.
Уточняется, что, помимо Долголевой, на скамье подсудимых еще пятеро: Воронин, Муханова, Сокотун, Тарабрин и Таран. Всем им вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Долголева находится в СИЗО с 29 апреля 2025 года. Ранее РИА Новости стало известно из материалов дела, что она признала вину по делу о хищении 4 миллиардов рублей.
Кроме того, 21 октября 2025 года был арестован гендиректор АСВ Андрей Мельников. Вину он не признал.
Следственное управление ФСБ России 24 сентября 2024 года возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств ООО "ВДТ Строй". Согласно материалам дела, ООО "ВДТ Строй", который отвечает за деятельность парков культуры и отдыха, было признано банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство.
АСВ перешли права залогового кредитора на имущество, принадлежащее "ВДТ Строй". Денежные средства от использования имущества, в частности, от эксплуатации аквапарка "Аквамир" в Новосибирске предназначались для погашения задолженности. Следствие считает, что они были похищены фигурантами дела, речь идет о сумме около 4 миллиардов рублей.
В числе фигурантов этого дела значились еще один экс-замглавы АСВ Александр Попелюх, бывший руководитель сибирского филиала ФГУП "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий" (ФТ-Центр) Евгений Богорад, предприниматель Максим Устинов.