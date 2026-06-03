Рейтинг@Mail.ru
Экс-полицейского приговорили к пяти годам по делу журналистов Baza - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 03.06.2026
Экс-полицейского приговорили к пяти годам по делу журналистов Baza

Экс-полицейского из Краснодара осудили на пять лет за взятки от журналистов Baza

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramПолицейский Александр Аблаев, проходящий по делу главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, в зале суда
Полицейский Александр Аблаев, проходящий по делу главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Савеловский суд Москвы приговорил бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева к 5 годам колонии по делу о получении взяток.
  • Александр Аблаев также должен выплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки и лишается права занимать должности в органах внутренних дел на 4 года.
  • Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой, которые дали признательные показания.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева по делу о получении взяток на 67 тысяч рублей от сотрудников издания Baza, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"По совокупности преступлений… назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 670 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на срок 4 года, с лишением специального звания "майор полиции", - рассказали в пресс-службе.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Жителя Хабаровска приговорили к 14 годам колонии за госизмену
Вчера, 10:17
Ранее в прениях сторон прокурор попросил суд приговорить фигуранта к 6 годам.
Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его, как и Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест.
Дела в отношении Селиванова и Ковалева переданы для рассмотрения в суды Белгорода и Красноярска.
Певица Таисия Повалий - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы
29 мая, 15:24
 
ПроисшествияКраснодарБелгородМоскваГлеб ТрифоновАлександр СеливановМосковский городской судМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Telegram-канал Baza
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала