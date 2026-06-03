Экс-полицейского приговорили к пяти годам по делу журналистов Baza

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Савеловский суд Москвы приговорил бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева к 5 годам колонии по делу о получении взяток.
- Александр Аблаев также должен выплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки и лишается права занимать должности в органах внутренних дел на 4 года.
- Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой, которые дали признательные показания.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева по делу о получении взяток на 67 тысяч рублей от сотрудников издания Baza, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"По совокупности преступлений… назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 670 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на срок 4 года, с лишением специального звания "майор полиции", - рассказали в пресс-службе.
Ранее в прениях сторон прокурор попросил суд приговорить фигуранта к 6 годам.
Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его, как и Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест.
Дела в отношении Селиванова и Ковалева переданы для рассмотрения в суды Белгорода и Красноярска.