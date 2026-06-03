Экс-полицейского приговорили к пяти годам по делу журналистов Baza

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева по делу о получении взяток на 67 тысяч рублей от сотрудников издания Baza, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"По совокупности преступлений… назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 670 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на срок 4 года, с лишением специального звания "майор полиции", - рассказали в пресс-службе.