После атаки ВСУ на автобус с пассажирами в ДНР возбуждено дело

Краткий пересказ от РИА ИИ После атаки ВСУ на пассажирский автобус в Енакиево ДНР погибли семь человек, еще 11 ранены.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Ранним утром 3 июня ВСУ совершили атаку ударным БПЛА на автобус «Москва — Симферополь».

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР, в результате которой погибли семь человек, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены.

"По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении в канале СК на платформе " Макс ".

По данным следствия, ранним утром 3 июня ВСУ совершили атаку ударным БПЛА на автобус "Москва - Симферополь". По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.