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После атаки ВСУ на автобус с пассажирами в ДНР возбуждено дело - РИА Новости, 03.06.2026
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07:44 03.06.2026 (обновлено: 07:49 03.06.2026)
После атаки ВСУ на автобус с пассажирами в ДНР возбуждено дело

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус с пассажирами в ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки ВСУ на пассажирский автобус в Енакиево ДНР погибли семь человек, еще 11 ранены.
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
  • Ранним утром 3 июня ВСУ совершили атаку ударным БПЛА на автобус «Москва — Симферополь».
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР, в результате которой погибли семь человек, сообщили в Следственном комитете РФ.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР, предварительно, погибли семь гражданских лиц, еще 11 ранены.
"По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении в канале СК на платформе "Макс".
По данным следствия, ранним утром 3 июня ВСУ совершили атаку ударным БПЛА на автобус "Москва - Симферополь". По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
Как добавили в СК РФ, следствие устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.
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