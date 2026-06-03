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Юрист назвал условие для возбуждения дела о гибели группы Дятлова - РИА Новости, 03.06.2026
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05:08 03.06.2026
Юрист назвал условие для возбуждения дела о гибели группы Дятлова

РИА Новости: дело о гибели группы Дятлова возобновят, если докажут убийство

© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassИгорь Дятлов
Игорь Дятлов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
Игорь Дятлов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Сергей Колосовский рассказал, что новое уголовное дело по факту гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году могут возбудить, если при проверке по заявлению родственников будут установлены признаки убийства.
  • Родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова добивается возбуждения нового уголовного дела о гибели туристической группы ее брата.
  • Если будут установлены виновные в гибели группы Дятлова, родственники смогут получить компенсацию в гражданском порядке.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Новое уголовное дело могут возбудить по факту гибели в 1959 году туристической группы Игоря Дятлова на Урале, если при проверке по заявлению родственников будут установлены признаки убийства, рассказал РИА Новости екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский.
Родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова добивается возбуждения нового уголовного дела о гибели туристической группы ее брата в 1959 году, ранее сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Черноусов.
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"Несколько лет назад у нас были введены нормы закона, которые исключают возобновление производства по делу по истечении срока давности. Исключение составляют только те дела, по которым вопрос о применении срока давности решается судом, например (дела - ред.) об убийстве. Если там (в обстоятельствах гибели группы Дятлова, - ред.) усмотрят признаки умышленного убийства, тогда дело может быть возбуждено", - сказал собеседник агентства.
По словам Колосовского, родственники погибших должны указать, что именно, по их мнению, случилось с туристами. По заявлению близких должна быть организована новая проверка, в рамках которой проведут и различные экспертизы.
Если будут установлены виновные в гибели группы Дятлова, родственники смогут получить компенсацию в гражданском порядке, уточнил Колосовский.
Группа студентов Уральского государственного технического университета под руководством Игоря Дятлова погибла на Северном Урале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах. Спустя 60 лет проверку провела Генпрокуратура, по ее данным, туристы погибли из-за схода снежной лавины и плохих погодных условий.
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