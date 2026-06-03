Рейтинг@Mail.ru
Программа, связанная со слежкой за российскими служащими, работает в США - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 03.06.2026 (обновлено: 07:25 03.06.2026)
Программа, связанная со слежкой за российскими служащими, работает в США

РИА Новости: Cloudflare оказывает цифровые услуги госорганам США

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Cloudflare оказывает цифровые услуги многим государственным ведомствам США, включая министерства внутренней безопасности, юстиции, финансов, здравоохранения, внутренних дел и торговли.
  • В январе 2023 года Cloudflare заключила контракт на сумму свыше семи миллионов долларов с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA)
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Американская компания Cloudflare, чьи технологии ФСБ России связала со слежкой за высокопоставленными российскими служащими, оказывает цифровые услуги многим государственным ведомствам США, выяснило РИА Новости, изучив информацию об организации.
ФСБ сообщила о вскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих, зараженных вредоносным ПО с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций. На опубликованных ФСБ кадрах были показаны офисы Fastly и Cloudflare в США, а также здания с их филиалами в Лондоне.
Офисы международных IТ-корпораций, технические возможности которых использовались для прослушки российских чиновников - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ФСБ раскрыла детали утечки данных со смартфонов российских чиновников
Вчера, 08:08
Среди клиентов Cloudflare указаны, в частности, министерства внутренней безопасности, юстиции, финансов, здравоохранения, внутренних дел и торговли США, а также госдепартамент и другие федеральные ведомства. Как отмечается в документах, Cloudflare предлагает наивысший уровень контроля безопасности для облачных сервисов федерального правительства США.
"Наличие авторизации (уровня) FedRAMP High позволяет федеральным ведомствам внедрять решения Cloudflare для защиты своих наиболее конфиденциальных несекретных данных и обеспечения безопасности своих организаций", - говорится в документации компании.
Кроме того, как выяснило РИА Новости, в январе 2023 года Cloudflare заключила контракт на сумму свыше семи миллионов долларов с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA). В рамках соглашения компания получила право на управление реестром правительственного домена .gov, защиту инфраструктуры CISA и автоматизацию DNS-безопасности для государственных сайтов.
Cloudflare также является подрядчиком Агентства по противоракетной обороне США в рамках программы SHIELD, связанной с предоставлением военнослужащим передовых цифровых технологий в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Спецслужбы тайно снимали информацию со смартфонов российских чиновников
Вчера, 07:57
 
ТехнологииСШАРоссияЛондонФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала