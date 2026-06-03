Программа, связанная со слежкой за российскими служащими, работает в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Cloudflare оказывает цифровые услуги многим государственным ведомствам США, включая министерства внутренней безопасности, юстиции, финансов, здравоохранения, внутренних дел и торговли.

В январе 2023 года Cloudflare заключила контракт на сумму свыше семи миллионов долларов с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA)

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Американская компания Cloudflare, чьи технологии ФСБ России связала со слежкой за высокопоставленными российскими служащими, оказывает цифровые услуги многим государственным ведомствам США, выяснило РИА Новости, изучив информацию об организации.

ФСБ сообщила о вскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих, зараженных вредоносным ПО с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций. На опубликованных ФСБ кадрах были показаны офисы Fastly и Cloudflare в США , а также здания с их филиалами в Лондоне

Среди клиентов Cloudflare указаны, в частности, министерства внутренней безопасности, юстиции, финансов, здравоохранения, внутренних дел и торговли США, а также госдепартамент и другие федеральные ведомства. Как отмечается в документах, Cloudflare предлагает наивысший уровень контроля безопасности для облачных сервисов федерального правительства США.

"Наличие авторизации (уровня) FedRAMP High позволяет федеральным ведомствам внедрять решения Cloudflare для защиты своих наиболее конфиденциальных несекретных данных и обеспечения безопасности своих организаций", - говорится в документации компании.

Кроме того, как выяснило РИА Новости, в январе 2023 года Cloudflare заключила контракт на сумму свыше семи миллионов долларов с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA). В рамках соглашения компания получила право на управление реестром правительственного домена .gov, защиту инфраструктуры CISA и автоматизацию DNS-безопасности для государственных сайтов.