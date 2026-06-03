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В Ингушетии задержали еще двоих подозреваемых в массовой драке - РИА Новости, 03.06.2026
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16:47 03.06.2026 (обновлено: 16:55 03.06.2026)
В Ингушетии задержали еще двоих подозреваемых в массовой драке

В Ингушетии задержали еще двоих подозреваемых в массовой драке с поножовщиной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии возле кафе «Ифтар» в селении Экажево произошла массовая драка, в результате которой три местных жителя получили ножевые ранения.
  • Задержан 15-летний житель республики, его арестовали на два месяца за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.
  • По подозрению в совершении преступления задержаны еще двое жителей республики в возрасте 18 и 16 лет.
НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали еще двоих местных жителей, которых подозревают в участии в массовой драке, закончившейся ножевыми ранениями трех человек, сообщили в СУСК РФ по региону.
Вечером 30 мая возле кафе "Ифтар" в селении Экажево произошел конфликт, переросший в драку, в результате которого три местных жителя в возрасте 15, 17 и 19 лет получили ножевые ранения, угрозы их жизни нет. По подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний житель республики, во вторник его арестовали на два месяца за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору – ред.), задержаны двое жителей республики в возрасте 18 и 16 лет. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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