В Ингушетии задержали еще двоих подозреваемых в массовой драке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ингушетии возле кафе «Ифтар» в селении Экажево произошла массовая драка, в результате которой три местных жителя получили ножевые ранения.
- Задержан 15-летний житель республики, его арестовали на два месяца за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.
- По подозрению в совершении преступления задержаны еще двое жителей республики в возрасте 18 и 16 лет.
НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали еще двоих местных жителей, которых подозревают в участии в массовой драке, закончившейся ножевыми ранениями трех человек, сообщили в СУСК РФ по региону.
Вечером 30 мая возле кафе "Ифтар" в селении Экажево произошел конфликт, переросший в драку, в результате которого три местных жителя в возрасте 15, 17 и 19 лет получили ножевые ранения, угрозы их жизни нет. По подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний житель республики, во вторник его арестовали на два месяца за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору – ред.), задержаны двое жителей республики в возрасте 18 и 16 лет. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.