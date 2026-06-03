В Ингушетии задержали еще двоих подозреваемых в массовой драке

НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Следователи в Ингушетии задержали еще двоих местных жителей, которых подозревают в участии в массовой драке, закончившейся ножевыми ранениями трех человек, сообщили в СУСК РФ по региону.

Вечером 30 мая возле кафе "Ифтар" в селении Экажево произошел конфликт, переросший в драку, в результате которого три местных жителя в возрасте 15, 17 и 19 лет получили ножевые ранения, угрозы их жизни нет. По подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний житель республики, во вторник его арестовали на два месяца за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.