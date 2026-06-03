В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в частных домах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Обь Новосибирской области произошло возгорание частных домов и хозпостроек на площади 1500 квадратных метров.
- Открытое горение удалось ликвидировать.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Открытое горение в частных домах и надворных постройках в городе Обь Новосибирской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщило о возгорании частных домов и хозпостроек на площади 1500 квадратных метров.
"Ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.