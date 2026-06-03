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В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в частных домах - РИА Новости, 03.06.2026
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15:35 03.06.2026
В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в частных домах

В городе Обь под Новосибирском ликвидировали открытое горение в частных домах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Обь Новосибирской области произошло возгорание частных домов и хозпостроек на площади 1500 квадратных метров.
  • Открытое горение удалось ликвидировать.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Открытое горение в частных домах и надворных постройках в городе Обь Новосибирской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщило о возгорании частных домов и хозпостроек на площади 1500 квадратных метров.
"Ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияОбьНовосибирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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