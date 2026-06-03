В Новосибирской области загорелись частные дома и надворные постройки

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Частные дома и надворные постройки загорелись на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в городе Обь Новосибирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в частных домах и надворных постройках в городе Обь", - говорится в сообщении.