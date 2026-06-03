В Новосибирской области загорелись частные дома и надворные постройки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Обь Новосибирской области произошел пожар в частных домах и надворных постройках.
- Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров, его тушение осложнялось отсутствием противопожарных разрывов и большой пожарной нагрузкой.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Частные дома и надворные постройки загорелись на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в городе Обь Новосибирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре в частных домах и надворных постройках в городе Обь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров.
"Тушение пожара осложняется отсутствием противопожарных разрывов и большой пожарной нагрузкой",- сообщает ведомство.
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