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В Новосибирской области загорелись частные дома и надворные постройки - РИА Новости, 03.06.2026
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15:29 03.06.2026 (обновлено: 15:38 03.06.2026)
В Новосибирской области загорелись частные дома и надворные постройки

Под Новосибирском загорелись частные дома и постройки на площади 1,5 тыс кв м

© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской областиНа месте возгорания частных домов и надворных построек в городе Обь Новосибирской области. 3 июня 2026
На месте возгорания частных домов и надворных построек в городе Обь Новосибирской области. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской области
На месте возгорания частных домов и надворных построек в городе Обь Новосибирской области. 3 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Обь Новосибирской области произошел пожар в частных домах и надворных постройках.
  • Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров, его тушение осложнялось отсутствием противопожарных разрывов и большой пожарной нагрузкой.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Частные дома и надворные постройки загорелись на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в городе Обь Новосибирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре в частных домах и надворных постройках в городе Обь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров.
"Тушение пожара осложняется отсутствием противопожарных разрывов и большой пожарной нагрузкой",- сообщает ведомство.
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ПроисшествияОбьНовосибирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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