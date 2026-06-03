Силовики задержали главу турфирмы после ЧП с гибелью людей на Байкале

Краткий пересказ от РИА ИИ Главу фирмы, продавшей тур на путешествие по Байкалу, где перевернулась лодка и погибли люди, задержали.

Ее обвинили в оказании небезопасных услуг по части 3 статьи 238 УК РФ.

Следователи продолжают расследование дела о гибели пяти туристов на озере Байкал по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Задержана глава фирмы, продавшей тур на путешествие по Байкалу, где перевернулась лодка и погибли люди, ее обвинили в оказании небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Отмечается, что следователи продолжают расследование дела о гибели пяти туристов на озере Байкал по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг.

"Сегодня директору коммерческой организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ... В настоящее время фигурантка задержана, следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее заключении под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая, зная об отсутствии разрешения на перевозку пассажиров на аэролодке "Север", продала 19 мая 15 гражданам тур по акватории Байкала, во время которого произошла трагедия. Отмечается, что ранее владелец судна был арестован, а судоводитель отправлен под домашний арест.

Подчеркивается, что по уголовному делу устанавливается полная картина произошедшего.

В мае МЧС сообщало, что аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии . В лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, пятеро погибли.