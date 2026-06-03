Названо самое дорогое отельное бронирование в мае среди россиян

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Самое дорогое отельное бронирование в мае среди российских туристов было зафиксировано в городе Клин, где трехдневное проживание для семьи из трех человек обошлось в 290 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.