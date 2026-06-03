Названо самое дорогое отельное бронирование в мае среди россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самое дорогое отельное бронирование в мае среди российских туристов зафиксировано в городе Клин: трехдневное проживание для семьи из трех человек обошлось в 290 тысяч рублей.
- Второе место по стоимости бронирования заняла Москва: четверо гостей забронировали пятизвездочную гостиницу на 4 ночи за 236 тысяч рублей.
- В Самаре трое человек забронировали пятизвездочный отель на 4 дня за 188 тысяч рублей.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Самое дорогое отельное бронирование в мае среди российских туристов было зафиксировано в городе Клин, где трехдневное проживание для семьи из трех человек обошлось в 290 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Внутри страны самым дорогим стал заказ в городе Клин. За три ночи в пятизвездочном отеле подмосковного города семья из трех человек (двое взрослых и ребенок) заплатила 290 тысяч рублей", - выяснили аналитики, изучив данные о бронированиях гостиниц в мае 2026 года.