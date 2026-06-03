В Удмуртии создадут производственный комплекс для строительной отрасли

УФА, 3 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и владелец группы компаний "Торговая Металлургическая Компания" Сергей Бычков на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству профилированного листа, сообщает пресс-служба руководителя республики.
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"Новый завод будет расположен рядом с комбинатом по обработке рулонной стали компании "Рустехнологии Ижевск". Напомню, его появление – это тоже результат договоренностей, достигнутых на ПМЭФ в прошлом году. Завод почти достроен. Группа компаний "ТМК" и "Рустехнологии Ижевск" будут работать в кооперации", - сказал на подписании соглашения Бречалов.
Глава Удмуртии отметил, что предприятия уже имеют успешный опыт в Муроме. На территории Удмуртии они также создадут целый производственный комплекс для строительной отрасли.
"Такое взаимодействие удешевит стоимость продукции для конечного покупателя, упростит логистические цепочки и повысит конкурентоспособность продукции, сделанной в Удмуртии. Кроме того, для республики новый завод – это дополнительные 70 рабочих мест", – рассказал Бречалов.
"Торговая Металлургическая Компания" (ТМК) закупает горячекатаное сырье на металлургических комбинатах в Липецке и Череповце и доставляет его в цеха комбината по обработке рулонной стали. Там материал раскатывают до толщины от 0,18 до 1,5 миллиметров, наносят слой защитного цинкового покрытия и полимерной краски, сматывают в рулоны и возвращают в компанию, сообщает пресс-служба со ссылкой на Бычкова.
"По заказу покупателя на производственной базе ТМК изготавливают профилированные листы, металлочерепицу, доборные элементы кровли, металлический профиль под гипсокартон и штрипс (узкую и тонкую металлическую ленту). Территориальная близость двух организаций позволяет сделать это в короткие сроки, сэкономить на логистике и предложить строительной отрасли качественные материалы по ценам производителя", – приводятся слова владельца группы компаний "Торговая Металлургическая Компания" Сергея Бычкова.
Планируется, что новый завод по производству профилированного листа станет одним из резидентов будущей особой экономической зоны "Ижевск". Заявка на ее создание была направлена в Минэкономразвития РФ в марте этого года. Министерство экономики республики уже внесло необходимые корректировки в документ. Сейчас он на проверке, добавили в пресс-службе.
Власти региона напомнили, что в мае Удмуртию посетил министр экономики России Максим Решетников. Он отметил высокий потенциал запуска ОЭЗ в регионе и выразил уверенность в ее появлении в ближайшее время.
"В планах руководства "Торговой Металлургической Компании" возвести корпуса нового завода за 4 года. Появятся не только производственные площади, но и административно-бытовой корпус, столовая, помещения для проживания вахтовиков и отдыха персонала, а также крытый и открытый склады. В 2025 году объем переработки металла у всех предприятий группы компаний составил почти 32 тысячи тонн, оценочно к концу этого года он составит 40 тысяч тонн. Такие же объемы планируют получать и на новом предприятии в Удмуртии после полного запуска комплекса", - говорится в сообщении.