Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии создадут производственный комплекс для строительной отрасли - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
21:27 03.06.2026
В Удмуртии создадут производственный комплекс для строительной отрасли

Бречалов: в Удмуртии создадут производственный комплекс для строительной отрасли

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
УФА, 3 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и владелец группы компаний "Торговая Металлургическая Компания" Сергей Бычков на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству профилированного листа, сообщает пресс-служба руководителя республики.
«
"Новый завод будет расположен рядом с комбинатом по обработке рулонной стали компании "Рустехнологии Ижевск". Напомню, его появление – это тоже результат договоренностей, достигнутых на ПМЭФ в прошлом году. Завод почти достроен. Группа компаний "ТМК" и "Рустехнологии Ижевск" будут работать в кооперации", - сказал на подписании соглашения Бречалов.
Глава Удмуртии отметил, что предприятия уже имеют успешный опыт в Муроме. На территории Удмуртии они также создадут целый производственный комплекс для строительной отрасли.
"Такое взаимодействие удешевит стоимость продукции для конечного покупателя, упростит логистические цепочки и повысит конкурентоспособность продукции, сделанной в Удмуртии. Кроме того, для республики новый завод – это дополнительные 70 рабочих мест", – рассказал Бречалов.
"Торговая Металлургическая Компания" (ТМК) закупает горячекатаное сырье на металлургических комбинатах в Липецке и Череповце и доставляет его в цеха комбината по обработке рулонной стали. Там материал раскатывают до толщины от 0,18 до 1,5 миллиметров, наносят слой защитного цинкового покрытия и полимерной краски, сматывают в рулоны и возвращают в компанию, сообщает пресс-служба со ссылкой на Бычкова.
"По заказу покупателя на производственной базе ТМК изготавливают профилированные листы, металлочерепицу, доборные элементы кровли, металлический профиль под гипсокартон и штрипс (узкую и тонкую металлическую ленту). Территориальная близость двух организаций позволяет сделать это в короткие сроки, сэкономить на логистике и предложить строительной отрасли качественные материалы по ценам производителя", – приводятся слова владельца группы компаний "Торговая Металлургическая Компания" Сергея Бычкова.
Планируется, что новый завод по производству профилированного листа станет одним из резидентов будущей особой экономической зоны "Ижевск". Заявка на ее создание была направлена в Минэкономразвития РФ в марте этого года. Министерство экономики республики уже внесло необходимые корректировки в документ. Сейчас он на проверке, добавили в пресс-службе.
Власти региона напомнили, что в мае Удмуртию посетил министр экономики России Максим Решетников. Он отметил высокий потенциал запуска ОЭЗ в регионе и выразил уверенность в ее появлении в ближайшее время.
"В планах руководства "Торговой Металлургической Компании" возвести корпуса нового завода за 4 года. Появятся не только производственные площади, но и административно-бытовой корпус, столовая, помещения для проживания вахтовиков и отдыха персонала, а также крытый и открытый склады. В 2025 году объем переработки металла у всех предприятий группы компаний составил почти 32 тысячи тонн, оценочно к концу этого года он составит 40 тысяч тонн. Такие же объемы планируют получать и на новом предприятии в Удмуртии после полного запуска комплекса", - говорится в сообщении.
 
Удмуртская РеспубликаСтроительствоРоссияМуромЛипецкАлександр БречаловТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала