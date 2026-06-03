В Удмуртии создадут производственный комплекс для строительной отрасли

"Новый завод будет расположен рядом с комбинатом по обработке рулонной стали компании "Рустехнологии Ижевск". Напомню, его появление – это тоже результат договоренностей, достигнутых на ПМЭФ в прошлом году. Завод почти достроен. Группа компаний "ТМК" и "Рустехнологии Ижевск" будут работать в кооперации", - сказал на подписании соглашения Бречалов.

"По заказу покупателя на производственной базе ТМК изготавливают профилированные листы, металлочерепицу, доборные элементы кровли, металлический профиль под гипсокартон и штрипс (узкую и тонкую металлическую ленту). Территориальная близость двух организаций позволяет сделать это в короткие сроки, сэкономить на логистике и предложить строительной отрасли качественные материалы по ценам производителя", – приводятся слова владельца группы компаний "Торговая Металлургическая Компания" Сергея Бычкова.

"В планах руководства "Торговой Металлургической Компании" возвести корпуса нового завода за 4 года. Появятся не только производственные площади, но и административно-бытовой корпус, столовая, помещения для проживания вахтовиков и отдыха персонала, а также крытый и открытый склады. В 2025 году объем переработки металла у всех предприятий группы компаний составил почти 32 тысячи тонн, оценочно к концу этого года он составит 40 тысяч тонн. Такие же объемы планируют получать и на новом предприятии в Удмуртии после полного запуска комплекса", - говорится в сообщении.