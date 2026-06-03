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В Брянской области два человека пострадали при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 03.06.2026
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22:22 03.06.2026
В Брянской области два человека пострадали при атаке украинского БПЛА

В Брянской области два человека пострадали при атаке украинского БПЛА на авто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Крупец Брянской области два человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА по движущемуся автомобилю.
  • Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА по движущемуся автомобилю в деревне Крупец Брянской области, они доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"ВСУ атаковали БПЛА деревню Крупец Брасовского района. Это был целенаправленный удар именно по движущемуся гражданскому автомобилю. Ранены двое мужчин, они доставлены в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил повреждения", - написал Ковальчук в Telegram-канале.
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