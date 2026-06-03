В Брянской области два человека пострадали при атаке украинского БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Крупец Брянской области два человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА по движущемуся автомобилю.
- Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА по движущемуся автомобилю в деревне Крупец Брянской области, они доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"ВСУ атаковали БПЛА деревню Крупец Брасовского района. Это был целенаправленный удар именно по движущемуся гражданскому автомобилю. Ранены двое мужчин, они доставлены в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил повреждения", - написал Ковальчук в Telegram-канале.