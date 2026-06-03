ПВО перехватила 82 БПЛА над российскими регионами за 12 часов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 8.00 мск до 20.00 мск в среду уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России.

"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областей, Республикой Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении министерства.