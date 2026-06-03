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ПВО перехватила 82 БПЛА над российскими регионами за 12 часов - РИА Новости, 03.06.2026
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20:44 03.06.2026 (обновлено: 20:48 03.06.2026)
ПВО перехватила 82 БПЛА над российскими регионами за 12 часов

ПВО перехватила 82 украинских БПЛА над российскими регионами за 12 часов

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника за 12 часов.
  • Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областей, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 8.00 мск до 20.00 мск в среду уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областей, Республикой Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении министерства.
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