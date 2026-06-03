В Брянской области из-за падения обломков БПЛА пострадал человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА.
- Жизни ребенка ничего не угрожает, она находится в Брянской детской областной больнице.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"В результате падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома травмы получила шестилетняя девочка. Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу, находится в надежных руках врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает", - написал он на платформе "Макс".