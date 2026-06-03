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В Брянской области из-за падения обломков БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 03.06.2026
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01:38 03.06.2026
В Брянской области из-за падения обломков БПЛА пострадал человек

В Брянской области из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА.
  • Жизни ребенка ничего не угрожает, она находится в Брянской детской областной больнице.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"В результате падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома травмы получила шестилетняя девочка. Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу, находится в надежных руках врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает", - написал он на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьЕгор Ковальчук
 
 
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