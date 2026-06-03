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Трамп считает маловероятным сохранение морской блокады Ирана до осени - РИА Новости, 03.06.2026
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13:33 03.06.2026
Трамп считает маловероятным сохранение морской блокады Ирана до осени

Трамп считает маловероятным сохранение морской блокады Ирана до начала сентября

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает маловероятным сохранение морской блокады, действующей в отношении Ирана, до начала сентября.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным сохранение морской блокады, действующей в отношении Ирана, до начала сентября.
В ходе интервью с журналисткой газеты New York Post у главы государства спросили, останется ли, по его мнению, в силе введенная Трампом морская блокада иранских портов по состоянию на День труда, который традиционно отмечается в США 7 сентября.
"Я не знаю. То есть, думаю, такое возможно, но считаю это маловероятным. Думаю, мы с этим справимся. Полагаю, ситуация разрешится довольно быстро", - ответил президент США.
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