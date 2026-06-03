Трамп считает маловероятным сохранение морской блокады Ирана до осени

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным сохранение морской блокады, действующей в отношении Ирана, до начала сентября.

"Я не знаю. То есть, думаю, такое возможно, но считаю это маловероятным. Думаю, мы с этим справимся. Полагаю, ситуация разрешится довольно быстро", - ответил президент США.