Билайн построил частную LTE/5G-сеть для предприятия "Полиметалла"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. "Билайн бизнес" завершил проект по созданию выделенной сети LTE (pLTE/5G ready) для "Полиметалла" на золоторудном месторождении "Ведугинское" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба оператора.

Проект выполнен под ключ и включил полный цикл работ — от обследования территории и проектирования до развертывания инфраструктуры связи. В контуре сети построены две стационарные и три мобильные базовые станции LTE для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

В рамках проекта "билайн бизнес" обеспечил разработку проекта и техническую реализацию пакетного ядра сети EPС и платформы профессиональной голосовой радиосвязи МСРТТ, инсталляцию программного обеспечения, интеграцию с базовыми станциями и корпоративной сетью передачи данных заказчика.

Помимо этого, специалисты "билайн бизнес" совместно с заказчиком на построенной сети pLTE развернули систему диспетчеризации открытых горных работ — автоматизированную систему диспетчеризации "Полина". Система обеспечит контроль и оптимизацию транспортировки горной массы и требует 100% доступности сети передачи данных. Также в pLTE-инфраструктуру были интегрированы производственные системы позиционирования и управления объектами: экскаваторами, буровыми установками, измерительными устройствами, а также решения для мониторинга удаленного оборудования, видеонаблюдения и компьютерного зрения.

"Реализация частных LTE-сетей на промышленных объектах позволяет обеспечить управляемую и защищенную среду передачу данных, необходимую для цифровизации производственных процессов. Такие проекты требуют точной настройки сети под конкретные сценарии: от диспетчеризации техники до интеграции систем мониторинга, и дают предприятиям возможность повышать эффективность операций и надежность инфраструктуры", — приводит пресс-служба слова директора департамента системной интеграции "билайн бизнес" Александра Исакова.

LTE (Сеть Long-Term Evolution, "Долгосрочная эволюция") — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

4G (Fourth Generation, "Четвертое поколение") — четвертое поколение мобильной связи.

5G (Fifth Generation, "Пятое поколение") — пятое поколение мобильной связи.

5G ready (Сеть Fifth Generation ready, "Готовая сеть пятого поколения") — сеть LTE, технически готовая к внедрению 5G.

EPС (Evolved Packet Core, "Эволюционировавшее пакетное ядро") — ядро архитектуры сети беспроводной связи SAE.

SAE (System Architecture Evolution, "Эволюция архитектуры системы") — архитектура ядра сети, разработанная для стандарта беспроводной связи LTE.

pLTE (Private LTE, "Личная сеть долгосрочной эволюции") — выделенная беспроводная LTE-сеть, созданная для решения конкретных задач предприятия или организации. Она изолирована от публичных сетей мобильной связи, все ее элементы находятся в замкнутом контуре. Такая сеть проектируется и настраивается под конкретные бизнес-потребности, обеспечивая контролируемое качество связи, безопасность данных и гибкость управления.