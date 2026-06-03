В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность.
- В республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.
НАЛЬЧИК, 3 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков.
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"Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в Telegram-канале.
Он добавил, что в республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.
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