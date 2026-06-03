Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

Над Курской областью за сутки сбили более 160 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки над Курской областью сбили 164 украинских беспилотника.

ВСУ 167 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.

Есть пострадавшие.

КУРСК, 3 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки над Курской областью сбито 164 украинских беспилотника различного типа, 167 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 2 июня до 09.00 3 июня сбито 164 вражеских беспилотника различного типа. 167 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что восемь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в слободе Белой Беловского района ранены двое мужчин. В селе Малое Солдатское — женщина. Загорелась кабина грузового сельхозавтомобиля. В селе Вышние Деревеньки Льговского района пострадал мужчина. Поврежден автомобиль", - сообщил он.

По словам губернатора, все раненые, кроме женщины, госпитализированы в медучреждения.