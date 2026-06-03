В Белгородской области женщина пострадала из-за ракетного обстрела ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Лаптевка Белгородской области женщина получила осколочные ранения головы и голени в результате ракетного обстрела.

В результате обстрела один частный дом загорелся, еще четыре домовладения получили повреждения.

БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате ракетного обстрела ВСУ села Лаптевка Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

« "В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения головы и голени. Бригада скорой транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Уточняется, что в результате обстрела один частный дом загорелся, возгорание было ликвидировано. Кроме того, различные повреждения получили еще четыре домовладения.

Также, по информации оперштаба, в Белгородском округе в селе Никольское дрон повредил "Газель" и домовладение. В Шебекинском округе в Вознесеновке пострадали дом и хозпостройка, в Масловой Пристани — три автомобиля и остекление трех квартир, в Новой Таволжанке — многоквартирный дом.