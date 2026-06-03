Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области женщина пострадала из-за ракетного обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 03.06.2026 (обновлено: 12:04 03.06.2026)

В Белгородской области женщина пострадала из-за ракетного обстрела ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Лаптевка Белгородской области женщина получила осколочные ранения головы и голени в результате ракетного обстрела.
  • В результате обстрела один частный дом загорелся, еще четыре домовладения получили повреждения.
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате ракетного обстрела ВСУ села Лаптевка Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
«
"В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения головы и голени. Бригада скорой транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате обстрела один частный дом загорелся, возгорание было ликвидировано. Кроме того, различные повреждения получили еще четыре домовладения.
Также, по информации оперштаба, в Белгородском округе в селе Никольское дрон повредил "Газель" и домовладение. В Шебекинском округе в Вознесеновке пострадали дом и хозпостройка, в Масловой Пристани — три автомобиля и остекление трех квартир, в Новой Таволжанке — многоквартирный дом.
В Грайвороне, как подчеркнули в ведомстве, повреждены сооружение соцобъекта и автомобиль, в Хотмыжске — инфраструктурный объект, в селе Борисовка Волоконовского округа горела кровля частного дома, а в Илек-Пеньковке Краснояружского округа — корпус предприятия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала