В Барнауле рассказали о состоянии детей, заразившихся вирусом в санатории

Краткий пересказ от РИА ИИ В детском психоневрологическом санатории Барнаула 18 детей заразились вирусом, 12 из них продолжают лечение в больницах, остальные наблюдаются амбулаторно.

В связи с заражением в санатории было возбуждено уголовное дело, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

БАРНАУЛ, 3 июн - РИА Новости. Восемнадцать детей, заразившихся вирусом в детском психоневрологическом санатории Барнаула, продолжают лечение, 12 остаются в больницах, остальные наблюдаются амбулаторно, сообщили РИА Новости в среду минздраве Алтайского края.

Ранее в СУСК по региону сообщили, что в связи с заражением вирусом в детском санатории в Барнауле возбудили уголовное дело. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что в детском психоневрологическом санатории пострадали 18 человек, 15 были госпитализированы.

"По детскому санаторию на 3 июня 2026: в стационаре ККБСМП2 (краевая больница скорой помощи №2) лечатся 12 детей, легкой степени тяжести. Состояние детей стабильное, без ухудшения, лечение продолжают, шесть лечатся амбулаторно", - проинформировали в минздраве.