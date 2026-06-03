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В Барнауле рассказали о состоянии детей, заразившихся вирусом в санатории - РИА Новости, 03.06.2026
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09:29 03.06.2026
В Барнауле рассказали о состоянии детей, заразившихся вирусом в санатории

В Барнауле 18 детей, заразившиеся вирусом в санатории, продолжают лечение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В детском психоневрологическом санатории Барнаула 18 детей заразились вирусом, 12 из них продолжают лечение в больницах, остальные наблюдаются амбулаторно.
  • В связи с заражением в санатории было возбуждено уголовное дело, новых случаев заболевания не зарегистрировано.
БАРНАУЛ, 3 июн - РИА Новости. Восемнадцать детей, заразившихся вирусом в детском психоневрологическом санатории Барнаула, продолжают лечение, 12 остаются в больницах, остальные наблюдаются амбулаторно, сообщили РИА Новости в среду минздраве Алтайского края.
Ранее в СУСК по региону сообщили, что в связи с заражением вирусом в детском санатории в Барнауле возбудили уголовное дело. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что в детском психоневрологическом санатории пострадали 18 человек, 15 были госпитализированы.
"По детскому санаторию на 3 июня 2026: в стационаре ККБСМП2 (краевая больница скорой помощи №2) лечатся 12 детей, легкой степени тяжести. Состояние детей стабильное, без ухудшения, лечение продолжают, шесть лечатся амбулаторно", - проинформировали в минздраве.
Как подчеркнули в ведомстве, новых случаев заболевания не зарегистрировано.
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