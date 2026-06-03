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Туристов на Бали предупредили о самых опасных морских обитателях - РИА Новости, 03.06.2026
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Туризм
 
01:25 03.06.2026 (обновлено: 06:17 03.06.2026)
Туристов на Бали предупредили о самых опасных морских обитателях

РИА Новости: туристов на Бали предупредили о ядовитых медузах и осьминогах

© AP Photo / Firdia LisnawatiСерфинг на Бали
Серфинг на Бали - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Серфинг на Бали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристов на Бали подстерегают опасные морские обитатели, включая ядовитых медуз, осьминогов и змей.
  • В водах острова периодически встречаются кубомедузы и португальские кораблики — одни из самых опасных жалящих морских организмов в мире.
  • Среди других потенциально опасных обитателей — синекольчатый осьминог, рыба-камень и морские змеи.
ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Туристов на Бали подстерегают от опасных морских обитателей, включая смертельно ядовитых медуз, осьминогов и змей, рассказали РИА Новости представители природоохранных организаций острова.
"Большинство туристов боятся акул, но в действительности гораздо чаще проблемы вызывают совсем другие существа — ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов. При этом серьезные инциденты остаются редкими, если соблюдать элементарные правила безопасности", — сообщили РИА Новости в одной из природоохранных организаций Бали Coral Triangle Center.
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По словам экологов, в водах острова периодически встречаются кубомедузы и португальские кораблики — одни из самых опасных жалящих морских организмов в мире. Их длинные щупальца могут сохранять способность жалить даже после того, как животное выбросило на берег.
Еще одной угрозой специалисты называют синекольчатого осьминога.
"Несмотря на размеры, сопоставимые с мячом для гольфа, этот обитатель тропических вод считается одним из самых ядовитых животных на планете. Его яркие голубые кольца появляются при опасности и служат предупреждением", — отметили в организации.
Среди других потенциально опасных обитателей Бали экологи выделили рыбу-камень, способную маскироваться под обычный камень на дне, а также морских змей, которые встречаются у побережья острова.
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