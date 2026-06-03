Туристов на Бали предупредили о самых опасных морских обитателях

Краткий пересказ от РИА ИИ Туристов на Бали подстерегают опасные морские обитатели, включая ядовитых медуз, осьминогов и змей.

В водах острова периодически встречаются кубомедузы и португальские кораблики — одни из самых опасных жалящих морских организмов в мире.

Среди других потенциально опасных обитателей — синекольчатый осьминог, рыба-камень и морские змеи.

ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Туристов на Бали подстерегают от опасных морских обитателей, включая смертельно ядовитых медуз, осьминогов и змей, рассказали РИА Новости представители природоохранных организаций острова.

"Большинство туристов боятся акул, но в действительности гораздо чаще проблемы вызывают совсем другие существа — ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов. При этом серьезные инциденты остаются редкими, если соблюдать элементарные правила безопасности", — сообщили РИА Новости в одной из природоохранных организаций Бали Coral Triangle Center.

По словам экологов, в водах острова периодически встречаются кубомедузы и португальские кораблики — одни из самых опасных жалящих морских организмов в мире. Их длинные щупальца могут сохранять способность жалить даже после того, как животное выбросило на берег.

Еще одной угрозой специалисты называют синекольчатого осьминога.

"Несмотря на размеры, сопоставимые с мячом для гольфа, этот обитатель тропических вод считается одним из самых ядовитых животных на планете. Его яркие голубые кольца появляются при опасности и служат предупреждением", — отметили в организации.