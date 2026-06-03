Опубликовано видео удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево

ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Кадры с камеры видеонаблюдения, снявшей момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь" в Енакиево ДНР, попали в распоряжение РИА Новости.

На них видно, как дрон догоняет проезжающий мимо припаркованных машин автобус и врезается в его крышу, после чего происходит взрыв.