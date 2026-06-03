Опубликовано видео удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кадры с камеры видеонаблюдения зафиксировали момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в Енакиево ДНР.
- По предварительным данным, в результате атаки семь человек погибли, 11 получили ранения.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Кадры с камеры видеонаблюдения, снявшей момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь" в Енакиево ДНР, попали в распоряжение РИА Новости.
На них видно, как дрон догоняет проезжающий мимо припаркованных машин автобус и врезается в его крышу, после чего происходит взрыв.
В следственных органах сообщили РИА Новости, что украинские военные использовали для атаки по автобусу дрон иностранного производства.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.