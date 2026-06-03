Мантуров рассказал о борьбе с "лазейками" по ввозу иностранных машин

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия будет защищать свой рынок от «лазеек» по ввозу иностранных авто через ЕАЭС с помощью механизма утильсбора.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что схемы параллельного ввоза автомобилей на льготных условиях несправедливы по отношению к индустриальным партнерам России.

Доля произведенных в РФ автомобилей на внутреннем рынке сегодня составляет более 60 %.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия при помощи механизма утильсбора будет защищать свой рынок от "лазеек" по ввозу иностранных авто через ЕАЭС, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью газете " Россия при помощи механизма утильсбора будет защищать свой рынок от "лазеек" по ввозу иностранных авто через ЕАЭС, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью газете " Коммерсант ".

"Что касается работы по прикрытию "лазеек", по мере того, как наши партнеры по ЕАЭС будут использовать решения по ввозу автомобилей иностранных брендов, мы будем реагировать, чтобы наш рынок был защищен", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли изменения в механизм утильсбора в части устранения серых схем ввоза автомобилей в Россию через страны ЕАЭС.

Мантуров пояснил, что такие схемы несправедливы по отношению к индустриальным партнерам России.

"Подписаны соглашения с индустриальными партнерами, они инвестируют и достаточно активно занимаются локализацией, загружая наши автокомпонентные производства - и при этом параллельно на льготных условиях будут завозиться автомобили", - добавил он.

При этом, отметил первый вице-премьер, в стране сегодня совместно с зарубежными партнерами выпускается большое количество моделей авто, которые при условии выполнения обязательств по локализации и передачи технологий считаются российскими.

"В процентном отношении доля произведенных в РФ автомобилей на внутреннем рынке сегодня больше 60%, притом что не так давно было 53–55%", - резюмировал Мантуров.