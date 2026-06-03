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В Севастополе военные отражают атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 03.06.2026
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23:31 03.06.2026
В Севастополе военные отражают атаку украинских БПЛА

Развожаев: атаку ВСУ отражают в Севастополе, сбиты семь дронов, пострадавших нет

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий на территории зенитно-ракетного дивизиона в Севастополе
Военнослужащий на территории зенитно-ракетного дивизиона в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащий на территории зенитно-ракетного дивизиона в Севастополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбито семь БПЛА в нескольких районах.
  • Из-за упавших обломков сбитого БПЛА загорелась крыша двухэтажного частного дома в одном из СНТ на Северной стороне, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Атаку ВСУ отражают в Севастополе, сбиты семь БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы, пострадавших нет, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
«

Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбито семь БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что на Северной стороне в одном из СНТ горит крыша на двухэтажном частном доме из-за упавших обломков сбитого БПЛА, никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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