В Севастополе военные отражают атаку украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбито семь БПЛА в нескольких районах.
- Из-за упавших обломков сбитого БПЛА загорелась крыша двухэтажного частного дома в одном из СНТ на Северной стороне, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Атаку ВСУ отражают в Севастополе, сбиты семь БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы, пострадавших нет, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
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"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбито семь БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Он отметил, что на Северной стороне в одном из СНТ горит крыша на двухэтажном частном доме из-за упавших обломков сбитого БПЛА, никто не пострадал.
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