Житель Белгородской области обратился в больницу после атаки дрона ВСУ

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"Атаки со стороны ВСУ продолжаются. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на "Камаз" в селе Маломихайловка. У него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".