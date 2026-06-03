Житель Белгородской области обратился в больницу после атаки дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина самостоятельно обратился в больницу после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в селе Маломихайловка Белгородской области.
- В селе Новая Таволжанка повреждены частный дом и домовладение из-за детонации FPV-дрона, в селе Дорогощь Грайворонского округа поврежден легковой автомобиль, а в поселке Красная Яруга — «Газель».
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Мужчина самостоятельно обратился в больницу после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в селе Маломихайловка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
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"Атаки со стороны ВСУ продолжаются. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на "Камаз" в селе Маломихайловка. У него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по информации ведомства, в селе Новая Таволжанка повреждены частный дом, а при детонации еще одного FPV-дрона огнем уничтожено домовладение. В селе Дорогощь Грайворонского округа поврежден легковой автомобиль, а в поселке Красная Яруга - "Газель".
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