При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Яковлевском округе Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки беспилотника на объект транспортной инфраструктуры.
- В Ивнянском округе беспилотник ударил по коммерческому объекту, в селе Новенькое пострадал инфраструктурный объект.
- В Борисовке, Грайворонском и Шебекинском округах зафиксированы повреждения частных домов, транспорта и инфраструктуры от детонации дронов.
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в Яковлевском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на объект транспортной инфраструктуры, сообщил оперштаб региона.
"В Яковлевском округе в районе поселка Томаровка в результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры мужчина получил акубаротравму и ушиб мягких тканей предплечья. Для обследования бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По его данным, в Ивнянском округе беспилотник ударил по коммерческому объекту, в селе Новенькое пострадал инфраструктурный объект. В Борисовке от детонации дронов повреждены заборы двух частных домов и пять автомобилей. В Грайворонском округе атакованы трактор, автомобиль и три частных дома, а в Шебекинском округе дрон пробил кровлю складского помещения и повредил частный дом, огнем уничтожен автомобиль УАЗ. Также сообщается о повреждениях линии электропередачи и трех автомобилей, добавили в оперштабе.