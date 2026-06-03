Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при атаке дрона на автобус пострадала семья из Ярославской области - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 03.06.2026 (обновлено: 14:32 03.06.2026)
В ДНР при атаке дрона на автобус пострадала семья из Ярославской области

Евраев: семья из Ярославской области пострадала при атаке БПЛА на автобус в ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья из Ярославской области пострадала при атаке украинского БПЛА на автобус в ДНР.
  • Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил оказать семье помощь из резервного фонда правительства области.
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Семья из Ярославской области пострадала при атаке украинского БПЛА на автобус в ДНР, семье окажут помощь, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«

"Поступило трагическое известие от моего коллеги – главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина… Среди пострадавших есть семья из Ярославской области", - написал Евраев в своем канале на платформе "Макс", отметив, что речь идет об атаке украинского БПЛА на автобус.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Поручил оказать семье из нашего региона помощь из резервного фонда правительства Ярославской области", - добавил Евраев.
Пушилин ранее в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР, погибли восемь человек, 11 человек ранены, из них 10 госпитализированы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаЯрославская областьЕнакиевоМихаил ЕвраевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала