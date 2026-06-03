В ДНР при атаке дрона на автобус пострадала семья из Ярославской области

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"Поступило трагическое известие от моего коллеги – главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина… Среди пострадавших есть семья из Ярославской области", - написал Евраев в своем канале на платформе "Макс", отметив, что речь идет об атаке украинского БПЛА на автобус.