В ДНР при атаке дрона на автобус пострадала семья из Ярославской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семья из Ярославской области пострадала при атаке украинского БПЛА на автобус в ДНР.
- Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил оказать семье помощь из резервного фонда правительства области.
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Семья из Ярославской области пострадала при атаке украинского БПЛА на автобус в ДНР, семье окажут помощь, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Поручил оказать семье из нашего региона помощь из резервного фонда правительства Ярославской области", - добавил Евраев.
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