В Тамбовской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал многоквартирный дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мичуринске Тамбовской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали многоквартирный дом, школа искусств, библиотека и хозяйственные постройки промышленного предприятия.
- В зданиях выбиты стекла, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Многоквартирный дом, школа искусств и другие объекты повреждены в Мичуринске из-за атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
"В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет", — написал он.
На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.