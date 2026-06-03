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В Тамбовской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал многоквартирный дом - РИА Новости, 03.06.2026
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05:10 03.06.2026 (обновлено: 05:26 03.06.2026)
В Тамбовской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал многоквартирный дом

В Мичуринске Тамбовской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал жилой дом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мичуринске Тамбовской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали многоквартирный дом, школа искусств, библиотека и хозяйственные постройки промышленного предприятия.
  • В зданиях выбиты стекла, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Многоквартирный дом, школа искусств и другие объекты повреждены в Мичуринске из-за атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
"В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет", — написал он.
На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТамбовская областьМичуринскЕвгений ПервышовВооруженные силы Украины
 
 
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