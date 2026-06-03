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США и Иран обменялись ударами - РИА Новости, 03.06.2026
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02:57 03.06.2026 (обновлено: 07:26 03.06.2026)
США и Иран обменялись ударами

КСИР Ирана заявил об атаке штаб-квартиры 5-го флота США

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по военной базе США и штаб-квартире 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников.
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки атак со стороны Ирана на Ближнем Востоке.
  • Американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, якобы выпущенных по Кувейту и Бахрейну, а также обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки объявленной США блокаде.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США, американские военные, в свою очередь, утверждают, что уничтожили иранские дроны и ракеты, а также атаковали объекты на острове Кешм.
О том, что силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм якобы в качестве самозащиты, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
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"Силы США нанесли самооборонительные удары по острову Кешм в ответ на попытки атак со стороны Ирана на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Удар, как утверждается, был нацелен на иранскую военную наземную станцию управления.
Кроме того, американские военные, по данным CENTCOM, уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, якобы выпущенных по Кувейту и Бахрейну, а также обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки объявленной США блокаде.
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В свою очередь, телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР заявил об ударе по американской военной базе и штаб-квартире 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников. Кроме того, было атаковано связанное со Штатами судно "Паная".
Ранее в ночь на среду иранское агентство Mehr сообщало о звуках взрывов в районе острова Кешм. В Бахрейне в это же время сработали сирены тревоги, населению рекомендовали укрыться в безопасных местах. Армия Кувейта заявляла об отражении беспилотной и ракетной атак.
В понедельник Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. В МИД ИРИ при этом не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном прекращении обмена посланиями с США.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном. Кроме того, после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлы" он объявил о намерении Тель-Авива и Бейрута прекратить огонь.
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