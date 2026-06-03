США и Иран обменялись ударами

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по военной базе США и штаб-квартире 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки атак со стороны Ирана на Ближнем Востоке.

Американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, якобы выпущенных по Кувейту и Бахрейну, а также обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки объявленной США блокаде.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США, американские военные, в свою очередь, утверждают, что уничтожили иранские дроны и ракеты, а также атаковали объекты на острове Кешм.

О том, что силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм якобы в качестве самозащиты, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

« "Силы США нанесли самооборонительные удары по острову Кешм в ответ на попытки атак со стороны Ирана на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении командования в соцсети Х.

Удар, как утверждается, был нацелен на иранскую военную наземную станцию управления.

Кроме того, американские военные, по данным CENTCOM, уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, якобы выпущенных по Кувейту и Бахрейну, а также обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки объявленной США блокаде.

В свою очередь, телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР заявил об ударе по американской военной базе и штаб-квартире 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников. Кроме того, было атаковано связанное со Штатами судно "Паная".

Ранее в ночь на среду иранское агентство Mehr сообщало о звуках взрывов в районе острова Кешм. В Бахрейне в это же время сработали сирены тревоги, населению рекомендовали укрыться в безопасных местах. Армия Кувейта заявляла об отражении беспилотной и ракетной атак.

В понедельник Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. В МИД ИРИ при этом не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном прекращении обмена посланиями с США.