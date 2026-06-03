Архангельский рыбный флот пополнился ярусоловом "Марлин"

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июн – РИА Новости. Церемония подъема государственного флага РФ состоялась в Архангельске на новом ярусолове-процессоре "Марлин", который предназначен для работы в Северном бассейне, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

"Ярусолов-процессор "Марлин" построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге для компании "Глобус" в рамках федеральной программы инвестиционных квот и предназначен для работы в Северном рыбохозяйственном бассейне", - сообщил губернатор региона в своем канале в "Макс".

Глава региона отметил, что ярусолов-процессор "Марлин" рассчитан на добычу трески и пикши, а также палтуса, пестрой и синей зубатки в качестве прилова. Судно оснащено линиями переработки и упаковки готовой продукции на борту. Производительность составляет до 40 тонн готовой продукции в сутки, автономность – 50 суток. Судно способно вести промысел при волнении моря до 9 баллов.

В апреле 2026 года "Марлин" успешно прошел ходовые испытания в акватории Балтийского моря, подтвердив заявленные мореходные характеристики. "Ярусолов ведет селективную добычу, сохраняя экологическое состояние водных объектов. Судно современное, безопасное, на нем экипажу будет комфортно работать в непростых условиях Баренцева моря", – сказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, слова которого приводит пресс-служба правительства области.

Власти региона отмечают, что для экономики Архангельской области это очень важный проект, поскольку рыбная промышленность – системообразующая отрасль, в ней работает порядка 1,5 тысячи человек, в бюджет поступает свыше 2 миллиардов рублей. "Такие суда будут пополнять и рабочие места, и доходы, а главное – ярусолов позволит увеличить объемы добычи, и продукция высокого качества будет поставляться в том числе на экспорт", - отметил зампред правительства Архангельской области Игорь Мураев.

Капитан "Марлина" Александр Белодед отметил, что на сегодня судно соответствует самым современным требованиям. "Используется система ярусного лова без участия моряков на промысловой палубе, все находится внутри парохода. Весь процесс заморозки и обработки рыбы также максимально автоматизирован", – пояснил капитан.

Суммарная производительность оборудования по производству филе из трески и пикши составляет 20 тонн в сутки, оборудования по производству продуктов из отходов производства – 20 тонн в сутки, морозильных установок – 40–47 тонн в сутки.