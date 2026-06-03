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Николаев рассказал, когда примут решение по экспортной пошлине на алмазы - РИА Новости, 03.06.2026
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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
16:40 03.06.2026 (обновлено: 21:31 03.06.2026)
Николаев рассказал, когда примут решение по экспортной пошлине на алмазы

Николаев: решение об экспортной пошлине на алмазы примут до конца года

© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской областиАлмаз весом 340 карат
Алмаз весом 340 карат - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Архангельской области
Алмаз весом 340 карат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Идет окончательное согласование по вопросу введения экспортной пошлины на алмазы.
  • Решение по введению экспортной пошлины на алмазы ожидается до конца 2026 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Решение по введению экспортной пошлины на алмазы ожидается до конца года, в данный момент идет окончательное согласование, рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев РИА Новости в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ).
"Там идет подготовка указа президента, идет окончательное согласование этих вопросов… До конца 2026 года определенное решение будет принято", - ответил он на вопрос о текущей работе над механизмом экспортной пошлины на алмазы и возможных сроках принятия решения о ее введении.
Глава региона подчеркнул, что введение пошлины рассматривается для поддержки российской гранильной промышленности.
По его словам, глобальный алмазный рынок в 2026 году выглядит немного лучше, чем в 2025 году.
При этом Николаев отметил, что для компании "Алроса" гораздо более негативным фактором является сверхкрепкий рубль.
В мае замминистра финансов Алексей Моисеев говорил журналистам, что Минфин РФ надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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