Николаев рассказал, когда примут решение по экспортной пошлине на алмазы

Краткий пересказ от РИА ИИ Идет окончательное согласование по вопросу введения экспортной пошлины на алмазы.

Решение по введению экспортной пошлины на алмазы ожидается до конца 2026 года.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Решение по введению экспортной пошлины на алмазы ожидается до конца года, в данный момент идет окончательное согласование, рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев РИА Новости в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ).

"Там идет подготовка указа президента, идет окончательное согласование этих вопросов… До конца 2026 года определенное решение будет принято", - ответил он на вопрос о текущей работе над механизмом экспортной пошлины на алмазы и возможных сроках принятия решения о ее введении.

Глава региона подчеркнул, что введение пошлины рассматривается для поддержки российской гранильной промышленности.

По его словам, глобальный алмазный рынок в 2026 году выглядит немного лучше, чем в 2025 году.

При этом Николаев отметил, что для компании " Алроса " гораздо более негативным фактором является сверхкрепкий рубль.

В мае замминистра финансов Алексей Моисеев говорил журналистам, что Минфин РФ надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году.