Николаев рассказал, когда примут решение по экспортной пошлине на алмазы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Идет окончательное согласование по вопросу введения экспортной пошлины на алмазы.
- Решение по введению экспортной пошлины на алмазы ожидается до конца 2026 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Решение по введению экспортной пошлины на алмазы ожидается до конца года, в данный момент идет окончательное согласование, рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев РИА Новости в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ).
"Там идет подготовка указа президента, идет окончательное согласование этих вопросов… До конца 2026 года определенное решение будет принято", - ответил он на вопрос о текущей работе над механизмом экспортной пошлины на алмазы и возможных сроках принятия решения о ее введении.
Глава региона подчеркнул, что введение пошлины рассматривается для поддержки российской гранильной промышленности.
По его словам, глобальный алмазный рынок в 2026 году выглядит немного лучше, чем в 2025 году.
При этом Николаев отметил, что для компании "Алроса" гораздо более негативным фактором является сверхкрепкий рубль.
В мае замминистра финансов Алексей Моисеев говорил журналистам, что Минфин РФ надеется на введение экспортных пошлин на алмазы в текущем году.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.