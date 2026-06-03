МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Делегация республики Адыгея принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2026 (ПМЭФ-2026), сообщает глава региона Мурат Кумпилов.

По словам главы региона, республика традиционно принимает участие в форуме.

"Для эффективной работы наша делегация подготовила презентационные материалы, обобщенную информацию о реализации программ "Единой России" и нацпроекта "Экономика"", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".

Особое внимание делегация уделяет перспективным проектам и развитию стратегических отраслей. Все это, по словам главы республики, повышает инвестиционную привлекательность региона, что показали и результаты недавнего Кавказского инвестиционного форума. Там команда региона заключила десять инвестсоглашений на общую сумму больше 70 миллиардов рублей.

Кумпилов выразил уверенность, что работа на ПМЭФ-2026 откроет дополнительные возможности для укрепления межрегионального сотрудничества, привлечения инвестиций и продвижения экономического потенциала республики. По словам главы Адыгеи, в рамках форума запланировано подписание нескольких соглашений — в банковской сфере, в области поддержки предпринимательства, молодежной политики, подготовки кадров, межрегионального сотрудничества и других.