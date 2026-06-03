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Адыгея принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 03.06.2026
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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
14:58 03.06.2026
Адыгея принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Республики Адыгея участвует в ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Григорий СысоевМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Делегация республики Адыгея принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2026 (ПМЭФ-2026), сообщает глава региона Мурат Кумпилов.
По словам главы региона, республика традиционно принимает участие в форуме.
"Для эффективной работы наша делегация подготовила презентационные материалы, обобщенную информацию о реализации программ "Единой России" и нацпроекта "Экономика"", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".
Особое внимание делегация уделяет перспективным проектам и развитию стратегических отраслей. Все это, по словам главы республики, повышает инвестиционную привлекательность региона, что показали и результаты недавнего Кавказского инвестиционного форума. Там команда региона заключила десять инвестсоглашений на общую сумму больше 70 миллиардов рублей.
Кумпилов выразил уверенность, что работа на ПМЭФ-2026 откроет дополнительные возможности для укрепления межрегионального сотрудничества, привлечения инвестиций и продвижения экономического потенциала республики. По словам главы Адыгеи, в рамках форума запланировано подписание нескольких соглашений — в банковской сфере, в области поддержки предпринимательства, молодежной политики, подготовки кадров, межрегионального сотрудничества и других.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловПМЭФ
 
 
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