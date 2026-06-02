Если у кого-то еще есть иллюзия, что после разрешения украинского кризиса мирным путем европейцы сразу прозреют, подобреют и кинутся с нами дружить, то пора с нею проститься. Украину нам не простят — точнее, не простят своего поражения.

Уже сейчас параллельно с разглагольствованием о переговорах европейцы планируют мир после окончания украинского кризиса — и он куда больше похож на войну. Своим рецептом "как нам победить Путина" с общественностью только что поделился видный британский пропагандист, патентованный антисоветчик и русофоб Тимоти Гартон-Эш.

"Война не закончится, даже когда она закончится", — со всей откровенностью выдает он планы своих хозяев. И тут же требует от европейцев "ужесточить санкции", "создавать экспедиционные силы" для вторжения в Россию , а также "поддерживать дальние ракетные удары по российской энергетической инфраструктуре". То есть пытаться открыто воевать против нас, убивать наших людей и обстреливать наши города, невзирая ни на какие договоренности.

За последние месяцы вообще сложился устойчивый тренд европейской политической мысли: Европа должна атаковать Россию, сменив, так сказать, "щит на меч". Комбинацию из киберопераций, санкций, уголовного преследования граждан России, пропаганды и диверсий предложил, например, Европейский совет по международным отношениям.

Получается, что реального мира руководство Европы не хочет. Тамошние элиты заранее воспринимают мирное соглашение между Россией и Украиной как свое тяжелейшее поражение и пытаются превентивно нам за него отомстить.

На самом деле, если бы целью европейцев была бы "защита Украины и украинцев", они бы давным-давно требовали бы мира, потому что киевский режим каждый день теряет и территории, и людей и явно не вывозит конфликт. Но их истинной целью всегда была Россия. Втягивая нас в войну на истощение, они хотели добиться нашего разорения, смуты и смены руководства страны на своих ставленников.

Этого удовольствия мы им не доставили. Европейцы могут приехать и убедиться: пока они разносили свою экономику на части, Россия только набирала темп развития. Из украинского кризиса она выйдет окрепшей и устойчивой, обогащенной и приросшей землями и людьми. Миллионы прекрасных патриотичных соотечественников из б. УССР влились в нашу жизнь, причем прямо со своими городами, селами, заводами и портами.

Вы ждали, что мы тут обнищаем, оголодаем, впадем в истерику и побежим сносить режим? "Не дождетесь", — как говорил одессит, когда его спрашивали о здоровье.

Для евроэлит близится час расплаты, когда миллионы людей спросят их: а зачем же вы (тут должна быть ненормативная лексика) загнали нас в нищету? Похожий вопрос зададут своему руководству и украинцы. Ответы найти будет ой как нелегко.

Перспективы после завершения украинского кризиса уже сейчас просматриваются довольно четко. Украина после открытия границ обезлюдеет окончательно. Те, кто останется, будут заниматься выживанием и вялотекущей гражданской войной. Европейцы, разумеется, их кинут и оплачивать восстановление не будут. Обескровленные войной люди, естественно, потянутся к России. Выходит, Москва опять будет в выигрыше?

Не нужно недооценивать угрозу, однако перспективы евровояк в противостоянии с Россией выглядят очень мрачно. Вновь спровоцировать Москву, попытавшись затащить ее на поле боя, им будет страшно, потому что тут маячит перспектива ядерной войны. Но даже конвенциональную войну европейцам придется вести в одиночестве — США им на помощь не придут.

Гартон-Эш печалится, что Трамп не уважает пятую статью Устава НАТО и не будет применять ее ради прибалтийских карликов. Однако разве дело только в Трампе? На президента Байдена точно такое же впечатление производила ядерная мощь России, и он усердно уворачивался от любых попыток европейцев втянуть его в войну. Тут демократы и республиканцы абсолютно едины: рисковать получением ядерных ударов по своей земле американцы не хотят и не будут.

Так же глупо выглядит британская идея приструнить европейских "националистов". Действительно, с такими людьми, как Жордан Барделла и Алиса Вайдель , Москве будет гораздо легче выстраивать отношения. Не потому, что они нам большие друзья (в политике друзей нет), а потому, что они выражают волю миллионов европейцев, которые хотят мира. Именно поэтому не допустить их к принятию решений в какой-то момент станет невозможно.