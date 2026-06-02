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ВТБ предоставит более 32 миллиардов рублей для развития туризма - РИА Новости, 02.06.2026
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12:30 02.06.2026 (обновлено: 12:34 02.06.2026)
ВТБ предоставит более 32 миллиардов рублей для развития туризма

ВТБ предоставит 32,6 миллиарда рублей по программе "Пять морей и озеро Байкал"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВТБ направил в Минэкономразвития России проекты на общую сумму 32,6 миллиарда рублей в рамках новой программы льготного финансирования туристической инфраструктуры "Пять морей и озеро Байкал", сообщил в преддверии ПМЭФ-2026 заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
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"Программа сфокусирована на поддержке проектов в регионах, которые обладают наибольшим потенциалом для развития туризма и уже формируют устойчивый поток гостей. Речь идет о территориях, где важно не только наращивать номерной фонд, но и создавать полноценную инфраструктуру — от логистики до сервисной среды. Такой подход позволяет комплексно развивать курорты и повышать их привлекательность для туристов", — приводит слова Бортникова пресс-служба ВТБ.
Программа является дополнением к действующему механизму льготного инвестиционного кредитования (программа 141) и предусматривает аналогичные условия финансирования, однако распространяется на ограниченный перечень территорий — 12 федеральных круглогодичных курортов. Механизм предполагает предоставление льготных кредитов на создание и развитие туристической инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов размещения и сопутствующих сервисов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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