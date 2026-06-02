ВТБ планирует создать платформу для объединения роботов и ИИ-агентов

Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве

Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВТБ завершил разработку базовой версии платформы, которая объединит цифровых ИИ-агентов и физических роботов в единой среде управления, сообщил банк.

Это один из проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае, который ВТБ развивает вместе с технологическим партнером – компанией Т1. Следующим шагом должна стать закупка роботов в Китае через Центр компетенций по ИИ.

В основе разработки лежит идея создания коммуникационного интерфейса между ИИ-агентами и физическими роботами на базе платформы ИИ-агентов, которая уже работает в ВТБ.

"Роботы и цифровые помощники будут представлены как унифицированные "кубики", которые не ограничатся одними задачами и могут быть комбинированы между собой в различных вариациях. Например, такие роботы могут обслуживать клиентов в банковских отделениях, выполнять услуги инкассации или безопасности и тому подобное, а настройки их функционала могут постоянно меняться в зависимости от потребностей пользователей", - пояснили в банке.

Планируется, что управление роботом будет осуществляться через VLA-модели (Vision-Language-Action). VLA – это мультимодальная генеративная нейронная сеть, которая воспринимает разные модальности (голос, текст, видео, сенсоры), а на выходе генерирует действия робота в реальном мире. Также ИИ-агенты и роботы смогут обмениваться данными в реальном времени, обучая и дополняя друг друга: цифровой помощник может предоставить роботу аналитику, а робот — передать в систему данные о физическом мире со встроенных в него датчиков.