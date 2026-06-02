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ВТБ планирует создать платформу для объединения роботов и ИИ-агентов - РИА Новости, 02.06.2026
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12:28 02.06.2026
ВТБ планирует создать платформу для объединения роботов и ИИ-агентов

ВТБ разработал базовую версию платформы для объединения ИИ-агентов и роботов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВТБ завершил разработку базовой версии платформы, которая объединит цифровых ИИ-агентов и физических роботов в единой среде управления, сообщил банк.
Это один из проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае, который ВТБ развивает вместе с технологическим партнером – компанией Т1. Следующим шагом должна стать закупка роботов в Китае через Центр компетенций по ИИ.
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В основе разработки лежит идея создания коммуникационного интерфейса между ИИ-агентами и физическими роботами на базе платформы ИИ-агентов, которая уже работает в ВТБ.
"Роботы и цифровые помощники будут представлены как унифицированные "кубики", которые не ограничатся одними задачами и могут быть комбинированы между собой в различных вариациях. Например, такие роботы могут обслуживать клиентов в банковских отделениях, выполнять услуги инкассации или безопасности и тому подобное, а настройки их функционала могут постоянно меняться в зависимости от потребностей пользователей", - пояснили в банке.
Планируется, что управление роботом будет осуществляться через VLA-модели (Vision-Language-Action). VLA – это мультимодальная генеративная нейронная сеть, которая воспринимает разные модальности (голос, текст, видео, сенсоры), а на выходе генерирует действия робота в реальном мире. Также ИИ-агенты и роботы смогут обмениваться данными в реальном времени, обучая и дополняя друг друга: цифровой помощник может предоставить роботу аналитику, а робот — передать в систему данные о физическом мире со встроенных в него датчиков.
"Усовершенствованная платформа ИИ-агентов в будущем позволит стереть грань между виртуальными и физическими искусственными исполнителями задач. Это следующая ступень в роботизации и развитии ИИ-агентов. Данное объединение откроет новые возможности для автоматизации процессов в финансовом секторе, а в перспективе — предложить универсальное решение рынку", — сказал в преддверии ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик, его слова приводятся в сообщении.
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