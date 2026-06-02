Краткий пересказ от РИА ИИ Курсантов Харьковского национального университета воздушных сил ВСУ отправили на удержание поселка Краснополье под Сумами.

Там курсанты понесли первые потери.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Курсантов Харьковского национального университета воздушных сил ВСУ отправили на удержание поселка Краснополье под Сумами, они понесли первые потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На фоне колоссальных потерь ВСУ в Краснопольском районе, украинское командование пытается удержать районный центр. Сегодня боевые группы уже начали формировать за счет курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба ", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, некрологи курсантов говорят о первых понесенных потерях. Формально курсантов отправляют на стажировку в 203-ю авиационную учебную бригаду, откуда они уже убывают в распоряжение 14-го армейского корпуса ВСУ.

Украинское командование пытается удержать районный центр, в первую очередь, за счет военнослужащих сводной стрелковой бригады ВВС. Обыденной практикой является участие рот охраны и обеспечения украинской военной авиации. Участие курсантов-летчиков в боях отмечается впервые.