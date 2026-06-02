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Летчики-курсанты ВСУ понесли первые потери под Сумами - РИА Новости, 02.06.2026
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Летчики-курсанты ВСУ понесли первые потери под Сумами

Курсанты Харьковского университета ВС ВСУ понесли первые потери под Сумами

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курсантов Харьковского национального университета воздушных сил ВСУ отправили на удержание поселка Краснополье под Сумами.
  • Там курсанты понесли первые потери.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Курсантов Харьковского национального университета воздушных сил ВСУ отправили на удержание поселка Краснополье под Сумами, они понесли первые потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне колоссальных потерь ВСУ в Краснопольском районе, украинское командование пытается удержать районный центр. Сегодня боевые группы уже начали формировать за счет курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, некрологи курсантов говорят о первых понесенных потерях. Формально курсантов отправляют на стажировку в 203-ю авиационную учебную бригаду, откуда они уже убывают в распоряжение 14-го армейского корпуса ВСУ.
Украинское командование пытается удержать районный центр, в первую очередь, за счет военнослужащих сводной стрелковой бригады ВВС. Обыденной практикой является участие рот охраны и обеспечения украинской военной авиации. Участие курсантов-летчиков в боях отмечается впервые.
В конце апреля в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что тыловая рота охраны командования 14-го армейского корпуса ВСУ отправлена для удержания села Новодмитровка под Сумами.
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