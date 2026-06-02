Десятки солдат ВСУ утонули при попытке форсировать реку Псел под Сумами

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"Десятки солдат числятся "пропавшими без вести" в районе Мирополья с 11 мая, а выходить на связь они перестали еще в первых числах месяца. Этих солдат 21-й бригады украинское командование отправляло в средствах бронезащиты форсировать реку Псел - многие из них банально утонули", - рассказал собеседник агентства.