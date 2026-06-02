Краткий пересказ от РИА ИИ
- Солдаты 21-й бригады ВСУ пропали без вести под Сумами, многие из них утонули при попытке форсировать реку Псел.
- Десятки солдат числятся "пропавшими без вести" в районе Мирополья с 11 мая.
- Украинское командование отправляло их форсировать реку Псел в средствах бронезащиты.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Десятки солдат из 21-й бригады ВСУ пропали без вести под Сумами, многие утонули при попытке форсировать реку Псел, так как командование отправляло их на задачу в бронежилетах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"Десятки солдат числятся "пропавшими без вести" в районе Мирополья с 11 мая, а выходить на связь они перестали еще в первых числах месяца. Этих солдат 21-й бригады украинское командование отправляло в средствах бронезащиты форсировать реку Псел - многие из них банально утонули", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, родственники украинских военных пытались выяснить их судьбу. Командование 21-й бригады довело информацию только несколько дней назад, когда часть украинских военных пропагандистов признала факт освобождения Мирополья российскими силами. Согласно заявлению Минобороны РФ, само село было освобождено 2 мая.
В мае РИА Новости сообщали, что боевики ВСУ предприняли неудачную попытку форсирования реки Псел на бронетехнике в Сумской области. Двадцать первая бригада несла большие потери в районе Мирополья, отмечались факты массового дезертирства, призывы родственников солдат к украинскому командованию о необходимости организованного отступления подразделений 21-й бригады из села Запселья, находящегося в нескольких километрах от Мирополья.