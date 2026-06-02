ВСУ обстреляли брянский поселок Суземка, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При обстреле поселка Суземка в Брянской области погиб один человек, еще четверо ранены.
- Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают помощь врачи.
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Один человек погиб и четверо ранены при обстреле ВСУ из РСЗО поселка Суземка в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Украинские фашисты ударили из РСЗО по поселку Суземка. Погиб мирный житель.. Ранены трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН "Защита" Брянск", который помогал их эвакуировать", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
По словам врио губернатора, пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают помощь врачи. Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего.
"Информация о последствиях атаки по инфраструктуре уточняется", - добавил врио губернатора.
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